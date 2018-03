Premier League, 31. Spieltag: Liverpool empfängt Watford, Everton gastiert bei Stoke

Premier League Liverpool -

Am Wochenende empfängt der FC Liverpool den FC Watford. Der FC Everton reist zum Auswärtsspiel zu den Potters nach Stoke. Aufgrund von Überschneidungen mit dem FA-Cup müssen sechs der zehn Spiele dieses Spieltags verschoben werden.

Samstagabend öffnet die Anfield Road mal wieder ihre Pforten. Auf dem Programm: Liverpool gegen Watford. Für die Reds heißt es nach der Pleite gegen Manchester United im Rennen um die Champions-League-Plätze Stärke zu zeigen. Chelsea lauert auf Platz fünf liegend, mit nur vier Punkten Rückstand, auf jegliche Fehler der Truppe von Jürgen Klopp.

Everton reist zum Auswärtsspiel nach Stoke-on-Trent, um einen vermeintlich einfachen Dreier gegen den Tabellenvorletzten einzusacken. Wenn es für die Toffees für die internationalen Plätze reichen soll, ist ein Auswärtssieg ein Muss.

Eine Besonderheit an diesem Spieltag ist, dass aufgrund der Überschneidung mit dem FA-Cup lediglich vier Partein am Wochenende gespielt werden. Die Spiele des Tabellenführers Manchester City, seinem Stadtrivalen United, etc. werden zu einem anderen Zeitpunkt ausgetragen, die Terminierung steht aber noch nicht fest.

31. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 17.03.2018 16 Uhr Stoke City FC Everton DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 16 Uhr Huddersfield Crystal Palace DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 16 Uhr Bournemouth West Brom DAZN SPOX Sa., 17.03.2018 18.30 Uhr Liverpool Watford DAZN SPOX

Die verschobenen Partien (noch nicht terminiert)

Heim Gast Tottenham Hotspur Newcastle Burnley FC Chelsea Leicester FC Arsenal Swansea City Southhampton West Ham Manchester United Manchester City Brighton & Hove

Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 30 85:20 65 81 2. Manchester United 30 58:23 35 65 3. Tottenham Hotspur 30 59:25 34 61 4. FC Liverpool 30 68:34 34 60 5. FC Chelsea 30 52:27 25 56 6. FC Arsenal 30 55:41 14 48 7. FC Burnley 30 27:26 1 43 8. Leicester City 30 45:43 2 40 9. FC Everton 30 35:49 -14 37 10. FC Watford 30 39:50 -11 36 11. Brighton & Hove Albion 30 28:40 -12 34 12. AFC Bournemouth 30 35:48 -13 33 13. Newcastle United 30 30:40 -10 32 14. Swansea City 30 25:42 -17 31 15. Huddersfield Town 30 25:50 -25 31 16. West Ham United 30 36:57 -21 30 17. FC Southampton 30 29:44 -15 28 18. Crystal Palace 30 28:48 -20 27 19. Stoke City 30 28:56 -28 27 20. West Bromwich Albion 30 23:47 -24 20

