FC Liverpool: Mohamed Salah knackt gegen Watford Torrekord von Fernando Torres

Mohamed Salah hat mit seinem Viererpack beim 5:0-Sieg des FC Liverpool über den FC Watford einen Rekord von Fernando Torres geknackt. Der Ägypter ist nun der Spieler mit den meisten Treffern in einer Debüt-Saison für die Reds.

Nach 41 Spielen in allen Wettbewerben hat Salah jetzt 36 Tore auf seinem Konto. Die vorherige Bestmarke hielt Torres mit 33 Treffern in 46 Spielen in der Saison 2007/08. Auf Platz drei folgt Kenny Dalglish, der in der Spielzeit 1977/78 in 62 Spielen 31 Tore erzielte.

Gegen Watford zeigte sich Salah einmal mehr ungemein effizient im Abschluss. Vier Schüsse gab er ab, alle vier waren drin. Das gelang vor ihm zuletzt Andrej Arschawin für den FC Arsenal beim 4:4 in Liverpool im April 2009.

"Ich muss mich bei meinen Mitspielern bedanken", sagte Salah nach dem Spiel. "Ohne sie wären diese Zahlen nicht möglich." Salah kam vor der Saison für eine Ablösesumme von 42 Millionen Euro vom AS Rom zu den Reds.

Saison Liga Spieler Spiele Tore 2017-2018 Premier League Mohamed Salah 41 36 2007-2008 Premier League Fernando Torres 46 33 1977-1978 Division 1 Kenny Dalglish 62 31 1946-1947 Division 1 Albert Stubbins 42 28 1895-1896 Division 2 George Allan 26 28 1967-1968 Division 1 Tony Hateley 52 27 1914-1915 Division 1 Fred Pagnam 31 26 1991-1992 Division 1 Dean Saunders 54 23 1959-1960 Division 2 Roger Hunt 38 23 1929-1930 Division 1 Jimmy Smith 38 23 1961-1962 Division 2 Ian St John 45 22 1960-1961 Division 2 Kevin Lewis 36 22 1959-1960 Division 2 Dave Hickson 29 21 1933-1934 Division 1 Sam English 31 20

Liverpool liegt nach 31 Spieltagen mit 63 Punkten auf Rang drei der Premier League und hat gute Chancen, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Auf Tabellenführer Manchester City beträgt der Rückstand allerdings 18 Punkte.