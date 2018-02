Ist der Wechsel von Emre Can zu Juventus Turin bereits fix?

Premier League Tottenham -

Steht der Wechsel von Nationalspieler Emre Can zu Juventus Turin bereits fest? Der Vertrag des Defensivspielers beim FC Liverpool läuft aus. Nun könnte sich ein Spielerberater verplappert haben.

Das Interesse von Juve am vielseitigen Can, der sowohl im defensiven Mittelfeld, als auch in der Viererkette eingesetzt werden kann, ist kein Geheimnis. Dem 24-Jährigen stehen alle Wege offen, sein Vertrag bei den Reds läuft im Sommer nach vier Jahren an der Anfield Road aus.

Die Bild zitiert nun den italienischen Spielerberater Federico Pastorello, der in einem Interview davon sprach, dass der Wechsel Cans in die Serie A bereits in trockenen Tüchern sei. "Emre Can ist ein großer Coup, unter anderem, weil er ablösefrei kommt", so Pastorello. Juve hätte ein gutes Geschäft gemacht: "Juventus ist ein Verein, der Champions anzieht, und ein wichtiges Signal kommt von Can."

Sollte der 20-fache Nationalspieler tatsächlich zu Juve wechseln, würde er dort auf Kollegen im DFB-Dress treffen: Sami Khedira und Benedikt Höwedes spielen ebenfalls in Turin.