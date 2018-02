AC Florenz gegen Juventus Turin im Livestream und Liveticker

Serie A Florenz -

Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Serie A empfängt der AC Florenz den Tabellenzweiten Juventus Turin (Freitag, 20.45 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Hier findet Ihr alle Infos zu der Partie, der Lage bei beiden Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Die Fiorentina erlebt einmal mehr eine ernüchternde Saison und liegt mit dem elften Platz im Niemandsland der Tabelle. Vor allem im eigenen Stadion kam die Mannschaft von Stefano Pioli zuletzt nicht auf die Beine und verbuchte nur einen Sieg in den letzten sechs Auftritten.

Juventus Turin liefert sich hingegen ein enges Meisterschaftsrennen mit dem SSC Neapel, jeder Punktverlust könnte die Alte Dame entscheidend ins Hintertreffen befördern. In den letzten Wochen gab sich der Abonnement-Meister jedoch kaum eine Blöße, in den letzten zehn Ligaspielen feierte die Elf von Max Allegri neun Siege und ließ dabei nur einen Gegentreffer zu.

Wann findet AC Florenz gegen Juventus Turin statt?

Partie AC Florenz - Juventus Turin Anstoß Freitag, 9. Februar um 20.45 Uhr Stadion Artemio Franchi in Florenz

AC Florenz im Livestream und Liveticker verfolgen

Wie alle anderen Partien der Serie A überträgt das Streaming-Portal DAZN auch die Begegnung zwischen der Fiorentina und Juventus Turin.

Neben Spitzenfußball aus weiteren europäischen Ligen wie der Premier League oder der Primera Division könnt Ihr auf DAZN darüber hinaus auch zahlreiche Spiele aus den US-Sportligen wie der NBA, NFL oder MLB sehen. Hier findet Ihr das komplette DAZN-Programm.

Zudem bietet SPOX auch einen Liveticker an, mit dem Ihr nichts von dem Spiel verpasst.

Florenz hofft auf Topscorer Simeone

Personell kann Trainer Pioli aus dem Vollen schöpfen, in der Offensive ist Giovanni Simeone der große Hoffnungsträger. Der Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone ist in dieser Spielzeit bislang bester Scorer seines Teams und war an elf Treffern direkt beteiligt.

Dybala-Rückkehr ungewiss, Torjäger Khedira

Seit Anfang Januar fällt Paulo Dybala mit einer Oberschenkelverletzung aus, in dieser Woche könnte der Argentinier ins Mannschaftstraining zurückkehren. Vor allem im Hinblick auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur wird Trainer Max Allegri bei dem Offensivspieler ebenso wie bei dem angeschlagenen Juan Cuadrado keinerlei Risiko eingehen.

In Abwesenheit der beiden Starstürmer sprangen zuletzt Gonzalo Higuain und Sami Khedira in die Bresche, der immer mehr ungeahnte Torjägerqualitäten offenbart. Beim 7:0-Schützenfest gegen Sassuolo war der deutsche Nationalspieler an drei Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, ein Assist).

Die letzten Spiele zwischen Florenz und Juventus

Saison Wettbewerb Partie Ergebnis 2015/16 Serie A Juventus Turin - AC Florenz 3:1 2015/16 Serie A AC Florenz - Juventus Turin 1:2 2016/17 Serie A Juventus Turin - AC Florenz 2:1 2016/17 Serie A AC Florenz - Juventus Turin 2:1 2017/18 Serie A Juventus Turin - AC Florenz 1:0

In der jüngeren Vergangenheit hatte Florenz gegen Juventus nur wenig zu bestellen, in den letzten sieben Vergleichen gingen sechs Mal die Turiner als Sieger vom Platz.