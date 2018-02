Spitzenspiel in der Serie A! Napoli gegen Lazio im Livestream und Ticker

Serie A Florenz -

Hellas Verona

Am 24. Spieltag der Serie A kommt es zu einem absoluten Spitzenspiel im Stadio San Paolo von Neapel. Der Tabellenführer SSC Neapel empfängt den Tabellendritten Lazio Rom. Wer kann im Kampf um den Scudetto wichtige Punkte einfahren? Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Partie und wo ihr das Spiel im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lazio Rom um den Serie-A-Top-Torschützen Ciro Immobile musste in der Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze einen Rückschlag hinnehmen. Nach acht Spielen ohne Niederlage verlor Lazio zuhause gegen Bologna mit 1:2. Der Titel in der Serie A rückt in weite Ferne. Die letzte Chance bietet sich jetzt im direkten Duell mit dem Tabellenführer Napoli.

Der SSC Neapel hat bereits 18 Spieltage als Tabellenführer hinter sich, Verfolger Juve nur zwei. Trotzdem ist die alte Dame den Süditalienern im Kampf um die Meisterschaft noch immer dicht auf den Fersen. Beide Mannschaften trennt in der Tabelle nur ein Punkt und das obwohl Napoli sieben Serie-A-Spiele in Folge gewonnen hat.

Die Bilanz spricht für eine Fortsetzung dieser Serie: In der Serie A hat Lazio acht der letzten elf Spiele gegen Napoli verloren.

Wann und wo findet die Partie statt?

Die Partie wird am Samstag, den 10. Februar 2018 im San Paolo von Neapel ausgetragen. Anpfiff zwischen Napoli und Lazio Rom ist um 20.45 Uhr.

Wo kann ich die Serie A live sehen?

Auf DAZN verfolgt ihr alle Partien der Serie A live und auf Abruf. DAZN ist ein Online-Multisport-Streamingdienst, der neben europäischem Spitzenfußball aus Italien, England, Spanien und Frankreich auch viele weitere Sport-Highlights (u.a. Tennis, Boxen, Motorsport und Darts) überträgt.

Zum Ausprobieren bietet DAZN für jeden einen Gratismonat. Danach kostet der Dienst 9,99 Euro im Monat. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm. DAZN ist monatlich kündbar.

Wo gibt es einen Liveticker zu Napoli gegen Lazio?

Der Serie-A-Kracher zwischen Napoli gegen Lazio wird von SPOX live getickert. Hier geht es zum LIVETICKER.

Personal-Meldungen zu Napoli und Lazio

Napoli-Trainer Maurizio Sarri muss im Duell gegen Lazio nur auf den algerischen Verteidiger Faouzi Ghoulam verzichten, der mit einem Kreuzbandriss länger ausfällt.

Sein Gegenüber Simone Inzaghi hat mit Filip Djordjevic und Mauricio (Suspendierung) sowie mit Wallace (Schienbein) und Davide Di Gennaro (muskuläre Probleme) mehr Ausfälle zu beklagen.

Napoli gegen Lazio: Fakten zum Spiel

Lazio hat im San Paolo von Neapel nur einen der letzten acht Gastauftritte gewonnen.

Der SSC Neapel hat in den letzten zwölf Serie-A-Spielen gegen Lazio immer getroffen.

Trainer Simone Inzaghi hat noch nie gegen Neapel gewonnen.

