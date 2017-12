Pep Guardiola: Jose Mourinho und ich "Zwillinge"

Premier League West Ham -

Pep Guardiola hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen Manchester United über sein Verhältnis zu Jose Mourinho geäußert. Dabei gibt er Überraschendes zu Protokoll: "Definitiv, da sind wir Zwillinge. Sie wollen Titel gewinnen, wir wollen Titel gewinnen."

Diese Eigenschaft würden sich jedoch nicht nur die beiden teilen, auch Jürgen Klopp, Antonio Conte und Mauricio Pochettino hätten den Ehrgeiz, Pokale zu erringen.

Obwohl das Verhältnis zwischen dem Trainer von Manchester City und "The Special One" als vergiftet gilt, wollte der Spanier kein böses Wort über den Portugiesen verlauten lassen: "Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Wir sind uns hier in Manchester noch nicht begegnet, aber es ist in Ordnung."

Zuletzt hatte Mourinho sich über Aussagen von Guardiola bezüglich der Verletzung von David Silva beschwert. Das scheint offenbar vergessen.