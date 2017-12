Der Boxing-Day im Livestream auf DAZN

Premier League West Ham -

Chelsea Premier League Newcastle -

Leicester Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Premier League Leicester -

Crystal Palace Premier League Arsenal -

Newcastle Premier League Man City -

Tottenham Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Premier League Everton -

Swansea

Auch an Weihnachten müssen alle Freunde des runden Leders nicht auf Fußball verzichten. Wie jedes Jahr geht in der Premier League am zweiten Weihnachtsfeiertag der Boxing-Day über die Bühne (ab 13.30 live auf DAZN). Hier gibt es alle Infos zu der Geschichte des Boxing Days, den Partien des 20. Spieltags sowie der Übertragung im Livestream.

Während in allen anderen internationalen Ligen während den Weihnachtstagen der Ball ruht, wird in England traditionell einfach durchgespielt. Seit 1966 treten die Vereine in Englands Oberhaus am 26. Dezember, dem Boxing Day, gegeneinander an.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Woher kommt der Name "Boxing Day"?

Der Name geht auf die Tradition zurück, nach der wohlhabende Briten am zweiten Weihnachtsfeiertag ihren Bediensteten oder anderen bedürftigen Personen ein kleines Paket, die "Christmas Box", schenkten.

Welche Spiele finden am Boxing Day statt?

In diesem Jahr wird am Boxing Day der Großteil des 20. Spieltags ausgetragen. In acht Partien empfängt unter anderem Manchester United das Überraschungsteam FC Burnley, Aufsteiger Brighton & Hove Albion reist zum Meister Chelsea.

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 13.30 Uhr Tottenham Hotspur FC Southampton 16 Uhr FC Bournemouth West Ham United 16 Uhr FC Chelsea Brighton & Hove Albion 16 Uhr Huddersfield Town Stoke City 16 Uhr Manchester United FC Burnley 16 Uhr FC Watford Leicester City 16 Uhr West Bromwich Albion FC Everton 18.30 Uhr FC Liverpool Swansea City

Wo kann ich den Boxing-Day im Livestream verfolgen?

Wie an allen anderen Spieltagen der Premier League zeigt der Streaming-Service DAZN auch am Boxing-Day die Partien im englischen Oberhaus. Als besonderes Weihnachtsgeschenk werden dabei die 16-Uhr-Spiele in der Konferenz übertragen. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Neben den Spielen aus den Topligen des europäischen Fußballs bringt Euch DAZN auch die Highlights aus der NFL, MLB, NFL oder dem Tennis auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Rekorde des Boxing-Days

In die Geschichte des englischen Fußballs ging der Boxing-Day 1963 ein. In zehn Partien fielen damals sage und schreibe 66 Tore, der FC Fulham war beim 10:1 gegen Ipswich Town sogar zweistellig erfolgreich. Genau wie dieses Jahr trafen damals Manchester United und Burnley aufeinander, wobei Burnley die Red Devils mit einer 6:1-Packung nach Hause schickte.