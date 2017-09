Der Meister empfängt Peps Offensiv-Walze

Premier League Arsenal -

Am 7. Spieltag der Premier League empfängt der FC Chelsea den aktuellen Tabellenführer Manchester City (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Tottenham Hotspur und Manchester United stehen hingegen vor Pflichtaufgaben. Am Sonntag will der FC Liverpool bei Newcastle United endgültig zurück in die Spur finden. SPOX verrät Euch alles Wissenswerte zum Spieltag sowie die Livestream- und Tickerzeiten.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Manchester City ist das erste Team seit Blackburn in der Saison 1958/59, das in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen mehr als fünf Tore erzielte.

Leroy Sane verwandelte in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend fünf seiner sieben Schüsse aufs Tor.

Crystal Palace wartet weiterhin auf den ersten Saisontreffer. Nach dem historisch schlechten Start in die Spielzeit treffen die Adler ausgerechnet auf Romelu Lukaku. Der Belgier (aktuell 6 Tore in 6 Spielen) könnte der treffsicherste Neuzugang der Red Devils werden. Auch Louis Saha traf 2004 in seinen ersten sechs PL-Spielen für United sechs Mal.

Liverpool muss wieder auswärts ran - kein gutes Omen. In den vergangenen drei Spielen in der Fremde kassierten die Reds zehn Buden - interner Negativrekord.

7. Spieltag: Livestreams, Liveticker und Anstoßzeiten

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Sa., 30.09., 13.30 Uhr Huddersfield Tottenham DAZN SPOX Sa., 30.09., 16.00 Uhr Bournemouth Leicester City SPOX Sa., 30.09., 16.00 Uhr Manchester United Crystal Palace DAZN SPOX Sa., 30.09., 16.00 Uhr Stoke City Southampton SPOX Sa., 30.09., 16.00 Uhr West Bromwich Watford SPOX Sa., 30.09., 16.00 Uhr West Ham Swansea City SPOX Sa., 30.09., 18.30 Uhr Chelsea Manchester City DAZN SPOX So., 01.10., 13.00 Uhr Arsenal Brighton & Hove DAZN SPOX So., 01.10., 15.15 Uhr Everton Burnley SPOX So., 01.10., 17.30 Uhr Newcastle Liverpool SPOX

