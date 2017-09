Tauscht Özil Arsenal gegen ManUnited?

Premier League Arsenal -

Wechselt Mesut Özil bald vom FC Arsenal zu Manchester United? Der deutsche Nationalspieler hat offenbar bei den Red Devils nach einem Platz im Kader gefragt.

Wie der Mirror vermeldet, soll Özil über einen Berater in Manchester vorstellig geworden sein. Der 28-Jährige ist im Sommer ablösefrei zu haben und darf ab dem 1. Januar in Verhandlungen mit anderen Klubs eintreten. Schon jetzt klopft er offenbar seine Optionen ab.

Dem Bericht zufolge sei Özil daran interessiert, wieder unter Jose Mourinho zu spielen. Der Portugiese trainierte Özil bereits bei Real Madrid, nachdem er ihn von Werder Bremen nach Spanien holte. Obendrein könnten die Red Devils wohl auch die rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt erfüllen, die die Gunners bisher verweigern.

Neben ManUnited soll auch Inter Mailand an Özil interessiert sein. Allerdings wolle der Nationalspieler lieber in England verbleiben. Nebenmann Alexis Sanchez scheint derweil kurz vor einem Wechsel zu Manchester City zu stehen - die beiden Noch-Arsenal-Stars könnten sich also bald in einem Derby begegnen.