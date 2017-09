Wo kann ich Liverpool - Burnley sehen?

Premier League Bournemouth -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Premier League Tottenham -

Swansea Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Premier League Man United -

Everton Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom

Nachbarschaftsduell an der Anfield Road: Am 5. Spieltag der Premier League treffen mit dem FC Liverpool und dem FC Burnley zwei Tabellennachbarn aufeinander. Jürgen Klopp hat mit den Reds keine einfache Woche hinter sich: Sowohl in der Liga als auch in der Champions League setzte es Rückschläge. Gegen die Clarets will Liverpool zurück in die Erfolgsspur. SPOX sagt euch, wo ihr euch das Spiel anschauen könnt und gibt euch alle weiteren wichtigen Infos.

Erst die deftige 0:5-Klatsche im Topspiel gegen Manchester City, dann das magere Unentschieden zum Champions-League-Auftakt gegen den FC Sevilla: Beim FC Liverpool ist nach der Anfangseuphorie Ernüchterung eingekehrt. Gegen den FC Burnley können die Reds in der Tabelle wieder einen Sprung nach vorne machen.

Jürgen Klopp will aus dem Debakel gegen die Citizens, der höchsten Niederlage seiner Trainer-Karriere seit 2006, Lehren ziehen: "Das war eine große Lektion. Die müssen wir annehmen." Besonders die Verteidigung um die Ex-Bundesliga-Spieler Joel Matip und Ragnar Klavan wirkte heillos überfordert.

Der FC Burnley kann angesichts seiner dürftigen Historie an der Anfield Road eigentlich befreit aufspielen. Die Clarets befindet sich derzeit nicht in der schlechtesten Form und präsentierten sich bereits gegen den FC Chelsea und Tottenham Hotspur als Favoritenschreck.

Spiel FC Liverpool - FC Burnley Datum Samstag, 16. September 2017 Uhrzeit 16.00 Uhr

Wo kann ich Chelsea - Arsenal im Livestream sehen?

Abgesehen von der Streaming-Plattform DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen in Deutschland.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation werden auf DAZN übertragen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat. Auch das Duell zwischen Liverpool und Burnley könnt ihr dort live verfolgen. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich Liverpool - Burnley im Liveticker verfolgen?

Auf SPOX findet ihr zu allen Spielen der Premier League Infos und Liveberichterstattung. Auch das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Burnley könnt ihr hier im LIVETICKER verfolgen.

Der Kader von Liverpool

Position Spieler Liverpool Torhüter Simon Mignolet, Loris Karius Abwehrspieler Joel Matip, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Alberto Moreno, Andrew Robertson, Joe Gomez Mittelfeldspieler Emre Can, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, James Milner, Philippe Coutinho Stürmer Mohamed Salah, Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Alex Oxlade-Chamberlain

Jürgen Klopp kann aktuell nicht auf jeden Spieler in seinem Kader zurückgreifen. Adam Lallana fehlt nach wie vor aufgrund einer Oberschenkelverletzung, ebenso wie Nathaniel Clyne. Zudem ist Sadio Mane nach dessen rücksichtslosem Einsteigen gegen City-Keeper Ederson für drei Spiele gesperrt.

Möglicherweise gibt jedoch ein alter Bekannter sein Liga-Comeback für die Reds. Beim 2:2 gegen den FC Sevilla absolvierte Philippe Coutinho seine ersten Einsatzminuten für Liverpool nach dem Transfer-Hick-Hack zwischen Pool und dem FC Barcelona. Gegen Burnley könnte das Comeback in der Premier League folgen.

Der Kader von Burnley

Position Spieler Liverpool Torhüter Tom Heaton, Nick Pope, Adam Legzdins Abwehrspieler Ben Mee, James Tarkowski, Kevin Long, Charlie Taylor, Stephen Ward, Matthew Lowton, Phil Bardsley Mittelfeldspieler Jack Cork, Asley Westwood, Jeff Hendrick, Stefen Defour, Fredrik Ulvestad, Robbie Brady, Scoot Arfield Stürmer Johann Berg Gudmundsson, Jonathan Walters, Ashley Barnes, Chris Wood, Sam Vokes

Coach Sean Dichy kann im Gegensatz zu Jürgen Klopp personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Allerdings ist nach wie vor Neuzugang Nahki Wells verletzt. Der Stürmer absolvierte in dieser Saison noch keine Minute für die Clarets.

Dafür kann Burnley weiterhin auf die Tore von Chris Wood hoffen, der beim Sieg gegen Crystal Palace erneut das entscheidende Tor machte. Auch der von Swansea City zurückgekehrte Jack Cork wird voraussichtlich in der Startelf stehen.

Der direkte Vergleich

Der direkte Vergleich zwischen dem FC Liverpool und dem FC Burnley liest sich für die Clarets wie ein Schauermärchen. Sechsmal traf Burnley auf die Reds und ging davon fünfmal als Verlierer vom Platz. An der Anfield Road gab es bis dato nichts zu holen. Liverpool entschied alle Heimspiele für sich.

Die Statistik spricht also klar für den FC Liverpool. Allerdings hat sich Burnley mit seinem Sieg über den FC Chelsea und dem Remis gegen die Spurs durchaus den Ruf eines Favoritenschrecks erarbeitet.