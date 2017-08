Topspiel! Klopps Reds empfangen die Gunners

Premier League Bournemouth -

Manchester City Premier League Manchester United -

Leicester Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Premier League Chelsea -

Everton Premier League Liverpool -

Arsenal

Zum Topspiel des 3. Spieltags der Premier League empfängt der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp den FC Arsenal (So., 17 Uhr im LIVETICKER). Die Gunners stehen dabei besonders unter Druck, da sie jüngst gegen Stoke ihre erste, frühe Saisonniederlage kassierten. Hier gibt es alle Infos zu der Partie sowie dem Livestream und der Übertragung.

Mit den Spielen aus der Champions-League-Qualifikation in den Knochen kehrt Liverpool in den Liga-Alltag zurück. Nach 4 Punkten zum Start wartet nun das erste Topspiel auf die Jungs von Jürgen Klopp, wenn der FC Arsenal an die Anfield Road reist.

Diese stehen derweil unter Zugzwang. Nach einem spektakulären Auftaktsieg über Leicester kassierten die Gunners am 2. Spieltag eine Niederlage gegen Stoke City. Wenn sie also nicht von Anfang an den Spitzenteams hinterherrennen wollen, müssen sie bei Liverpool punkten.

Spiel Liverpool - Arsenal Datum Sonntag, 27. August 2017 Uhrzeit 17:00 Uhr

TV-Sender & Livestream zu Liverpool - Arsenal

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Bei DAZN handelt es sich um einen Streaming-Dienst, der unzählige Sportevents live und on-demand anbietet. Auch die Premier League wird dort übertragen. Die Möglichkeit, sich zu registrieren, gibt es hier. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich Liverpool - Arsenal im Liveticker verfolgen?

Ein Liveticker zum Spiel wird von SPOX angeboten. Hier geht's entlang!

Pool - Arsenal: Aufstellungen, verfügbarer Kader- und Team-News

Position Spieler FC Liverpool Torhüter Simon Mignolet, Loris Karius Abwehrspieler Joel Matip, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joe Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold Mittelfeldspieler Jordan Henderson, Emre Can, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Marko Grujic Stürmer Sadio Mane, Mohamed Salah, Daniel Sturridge, Divock Origi, Ben Woodburn

Verletzungen bei Liverpool

Philippe Coutinho (Rückenprobleme)

Adam Lallana (Oberschenkel)

Nathaniel Clyne (Leiste)

Danny Ings (Knie)

Rhian Brewster (Fuß)

Adam Bogdan (Knie)

Da die Reds unter der Woche bereits in der CL-Quali gegen Hoffenheim aktiv sind, ist eine Prognose der Startaufstellung nahezu unmöglich. Unklar bleibt auch die Situation um Philippe Coutinho, an dem der FC Barcelona interessiert ist. Dass der Grund für seine zuletzt wiederholte Nicht-Berücksichtigung ein Problem mit dem Rücken ist, glaubt niemand so richtig.

Jürgen Klopps Karriere in Bildern: Von Mainz bis Liverpool © imago 1/21 Als Spieler machte Jürgen Klopp unter anderem Station beim 1. FC Pforzheim, Eintracht Frankfurt und Rot-Weiss Frankfurt. 1990 landete er schließlich bei Mainz 05 © imago 2/21 Kloppo (l.) blieb den Mainzern für ganze elf Jahre treu. Er absolvierte insgesamt 325 Spiele für den FSV und traf dabei 52 Mal © getty 3/21 Im Jahr 2001 wechselte Klopp im Alter von 34 Jahren die Fronten und übernahm den Cheftrainerposten beim FSV Mainz © getty 4/21 Seine Authentizität, sein Humor und die zum Teil wenig gezügelten Emotionen machten ihn nicht nur beim FSV zum absoluten Sympathieträger © getty 5/21 Ganze sieben Jahre blieb Jürgen Klopp beim FSV im Amt und führte den Klub im Jahr 2004 in die Bundesliga © getty 6/21 Seinen Vertrag wollte Klopp 2008 nur bei einem Aufstieg verlängern - dieser blieb jedoch aus. Klopp wurde dennoch äußerst wohlwollend verabschiedet © getty 7/21 Zwischen 2005 und 2008 war Klopp als TV-Experte für das ZDF tätig. Zusammen mit Urs Meier führte er durch die WM 2006 und die EM 2008. 2010 heuerte er für die WM bei RTL an © getty 8/21 Seit dem 1. Juli 2008 leitet Klopp nun als Cheftrainer die Geschicke von Borussia Dortmund. In seinem ersten Jahr verpasste er das internationale Geschäft nur knapp © getty 9/21 Der Charme des 43-jährigen Stuttgarters kommt auch bei den BVB-Profis gut an. Trübsal sucht man im Borussia-Training meist vergebens © getty 10/21 Je länger Klopp den BVB trainierte, desto erfolgreicher wurde der Klub: 2009/2010 gelang die ersehnte Qualifikation für das internationale Geschäft © getty 11/21 2011 folgt mit dem BVB dann der erste Titel: Die Borussia wurde überraschend Meister © getty 12/21 Doch es bleibt nicht die einzige: 2012 folgt wieder die Deutsche Meisterschaft mit Borussia Dortmund. Der BVB schafft in der Rekord-Saison starke 81 Punkte © getty 13/21 Die Borussen schaffen 2012 gar das Double und gewinnen neben der Meisterschaft auch den DFB-Pokal © getty 14/21 Im nächsten Jahr greift der auch BVB international an - und schafft es bis ins CL-Finale nach Wembley! Dort unterliegt man knapp den Bayern. Trotzdem: der Stolz bleibt... © getty 15/21 ...und auch die ein oder andere Bekanntschaft mit der Prominenz aus der Politik. Klopp ist zu einem der sympathischsten Trainer der Welt aufgestiegen © getty 16/21 Am 15.04.215 geben Klopp, Watzke und Zorc bekannt, dass der Vertrag vom langjährigen Trainer nach dem Ende der Saison aufgelöst wird. Wohin es für die Identifikationsfigur nach sieben Jahren BVB geht, ist noch nicht bekannt © getty 17/21 Ein halbes Jahr nach der Verkündung seines Aus in Dortmund heuert Klopp Anfang Oktober 2015 beim FC Liverpool an - und stürmt in Rekordzeit in die Herzen der Reds © getty 18/21 Hier direkt der Beweis, Klopps Gesicht wurde auch für allerlei Schabernack wie beispielsweise skurrile Fanutensilien verwendet © getty 19/21 Klopp im LFC-Outfit an der Seitenlinie in Dortmund: Das Viertelfinale der Europa League brachte den BVB und Liverpool zusammen, die Reds gewannen in einem wahnsinnigen Spiel nach 1:3-Rückstand in der 96. Minute © getty 20/21 Die Krönung blieb für Klopp jedoch aus. In Basel verlor sein Team im Endspiel gegen Sevilla. Für Klopp war es die fünfte Finalniederlage in Serie © getty 21/21 EL-Finale in Jahr eins, CL-Qualifikation in Jahr zwei, 50. Geburtstag in der Sommerpause - Klopp ist in Liverpool längst angekommen und bereit für weitere große Taten

Position Spieler FC Arsenal Torhüter Petr Cech, David Ospina Abwehrspieler Shkodran Mustafi, Nacho Monreal, Sead Kolasinac, Hector Bellerin, Laurent Koscielny Mittelfeldspieler Aaron Ramsey, Granit Xhaka, Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Elneny Stürmer Danny Welbeck, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Theo Walcott

Verletzungen bei Arsenal

Santi Cazorla (Knöchel)

Joel Campbell (Knie)

Per Mertesacker (Kopf)

Nach seinem Leih-Ende lief Jack Wilshere zuletzt für die zweite Mannschaft des FC Arsenal auf. Dort sah er zu allem Überfluss zuletzt auch noch Rot. Schwer vorstellbar, dass Arsene Wenger ihn berücksichtigt.

Auch die Situation um Alexis Sanchez ist unklar. Ähnlich wie Coutinho auf der anderen Seite gilt er als Wechselkandidat. Wenger ist aber nicht bereit, ihn abzugeben. Ein Spiel hat der Chilene in dieser Saison noch nicht bestritten.

Vorschau aufs Spiel

Duelle dieser beider Teams versprachen in letzter Zeit Spektakel. In der vergangenen Saison entschieden die Reds die Spiele mit 4:3 und 3:1 für sich - Arsenal hat also etwas gut zu machen.

Allerdings sahen die Gunners in der jüngeren Vergangenheit gegen Top-Klubs alles andere als gut aus - vor allem auswärts war selten etwas zu holen. Der letzte Auswärtssieg gegen einen Klub aus der Top-Sechs des Vorjahres stammt aus dem Januar 2015 (2:0 gegen Manchester City).