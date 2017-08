Carragher: "Ich denke er ist extrem wichtig"

Premier League Bournemouth -

Der ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher sieht Sadio Mane als wichtigsten Spieler im System von Jürgen Klopp - wichtiger noch als den wechselwilligen Philippe Coutinho. Im Gespräch mit Sky Sports erklärt er seine Sicht der Dinge.

"Ich denke er ist extrem wichtig", betonte die Reds-Legende. "Wenn man sich seine Tore und seine Torbilanz ansieht, seit er beim Klub ist - das ist phänomenal. All die anderen Spieler auf der Liste (Tore pro Spielminuten, Anm. d. Red.) sind zentrale Stürmer. Es zeigt die Wirkung, die Mane hat."

Carragher fürchtet einen möglichen Mane-Abschied in der Zukunft: "Wenn man ihn mit Coutinho vergleicht, der von Barcelona umworben wird, weil er ein fantastischer Spieler ist, dann werden auch die Top-Klubs in Europa bald hinter Mane her sein."

Zudem findet er es gut, dass die Pool-Bosse Coutinho trotz der Angebote des FC Barcelona für unverkäuflich erklärt hat: "Sie werden weiterhin auf ihn setzen. Ich habe keine Zweifel daran. Liverpool hatte eine schlechte Transferperiode, darum konnten sie ihn nicht gehen lassen. Wären Virgil van Dijk, Naby Keita und Mo Salah gekommen, dann hätten sie ihn vielleicht abgegeben."

Mane wechselte im Juli 2016 zu den Reds und erzielte in bisher 32 Spielen 15 Tore. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021.