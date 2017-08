Liverpool führt Hoffenheim im CL-Playoff vor

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal League Cup Live Blackburn -

Burnley League Cup Live Cheltenham -

West Ham Copa do Brasil Flamengo -

Botafogo Copa do Brasil Cruzeiro -

Gremio Copa Sudamericana Nacional -

Estudiantes UEFA Europa League Fenerbahce -

Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay WC Qualification South America Argentina -

Venezuela

Die TSG Hoffenheim ist im Playoff zur Champions League am FC Liverpool gescheitert. Nach der 1:2-Pleite im Hinspiel verlor Hoffenheim an der Anfield Road mit 2:4 (1:3) und startet nun in der Europa League. Seine dortigen Gegner erfährt Hoffenheim in der Auslosung am Freitag (13 Uhr im LIVETICKER).

Liverpool begann blitzartig und überrollte Hoffenheim in der Anfangsphase förmlich. Nach zehn Spielminuten sprach das Torschussverhältnis bereits mit 6:0 für die Reds.

Speziell die flinken und trickreichen Sadio Mane und Mohamed Salah überforderten die Hoffenheimer Defensive immer wieder aufs Neue. Mit ihrem Tempo gelangten sie nach weiten Diagonalpässen oftmals hinter die letzte Linie der TSG. Verdientermaßen lagen die Reds schnell mit 3:0 in Führung - der deutsche Nationalspieler Emre Can erzielte dabei einen Doppelpack.

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann reagierte deshalb früh: Er wechselte bereits in der 24. Minute Mark Uth für Havard Nordtveit ein und stellte in der Abwehr von einer Dreier-/Fünfer- auf eine Viererkette um.

Mit der neuen Ausrichtung stabilisierte sich Hoffenheim, gleichzeitig zog sich Liverpool etwas zurück. Es entwickelte sich ein offenes, unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das Endergebnis von 4:2 für Liverpool war letztlich leistungsgerecht.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Can (10.), 2:0 Salah (18.), 3:0 Can (21.), 3:1 Uth (28.), 4:1 Firmino (63.), 4:2 Wagner (79.)

Zum 32. Mal ging Liverpool im Europapokal mit einem Auswärtssieg im Hinspiel ins Rückspiel - immer kamen die Reds weiter.

Liverpool blieb auch im 17. Heimspiel gegen einen deutschen Verein ungeschlagen (14 Siege, drei Remis).

Liverpool verlor letztmals im Oktober 2014 ein Heimspiel im Europapokal. Damals setzte es in der Champions-League-Gruppenphase ein 0:3 gegen Real Madrid.

Hoffenheim ist erst der fünfte deutsche Verein, der in der Champions-League-Qualifikation scheiterte (von 24 Teilnehmern) - zuletzt war das vor fünf Jahren Borussia Mönchengladbach passiert.

Vier Gegentore in einem Champions-League-Qualifikationsspiel kassierte zuvor nur eine deutsche Mannschaft: Schalke 2008 bei einem 0:4 bei Atletico Madrid.

Der Star des Spiels: Emre Can

Abgesehen von seinem Doppelpack früh im Spiel lieferte Can beeindruckende Statistiken: Er gewann beide Zweikämpfe, die er führte, und brachte knapp 96 Prozent seiner Pässe an den Mann. Dies ist genauso der Top-Wert auf Seiten von Liverpool wie Cans vier Torschüsse. In der 70. Minute verließ er für Milner den Platz.

Der Flop des Spiels: Pavel Kaderabek

Die ersten drei Gegentreffer wurden alle über seine rechte Defensiv-Seite eingeleitet, dabei bewies Kaderabek schlechtes Stellungsspiel. Insgesamt gewann er nur knapp 33 Prozent seiner Zweikämpfe. Im Vorfeld des 0:2 ließ Kaderabek Firmino unbedrängt gewähren. Mane, sein eigentlicher Gegenspieler, führte Kaderabek mehrmals vor. In der 37. Minute foulte er ihn rüde und sah dafür die Gelbe Karte, in der 64. wurde er folgerichtig ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Daniele Orsato

Der Italiener zeigte eine tadellose Vorstellung und leistete sich keine nennenswerten Fehler.

Die Reaktionen der Trainer

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Der Druck vorher war enorm. Hoffenheim hat es trotz des 0:3 durchgezogen. Wir hätten auch noch mehr Tore erzielen können. Ich habe jetzt keine Wunschgegner."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Emotional tut es weh. Wir haben in der ersten Halbzeit in keiner Sekunde das gemacht, was wir besprochen haben. Wir haben uns nicht an unseren Plan gehalten. So war es früh entschieden. Wir haben es nicht geschafft, unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden."