Medien: Auch Spurs wollen Ginter

Donnerstag, 08.06.2017

Zwei entscheidende Fragen muss sich Ginter in den nächsten Wochen stellen. Gehen oder bleiben? Und neu dazugekommen: England oder Deutschland? Wie der Guardian berichtet, hat neben Hoffenheim nun auch Tottenham Interesse am 23-Jährigen bekundet.

Einem Bericht der Bild zufolge will man in Sinsheim 15 bis 20 Millionen Euro für Ginter bezahlen. Mit Mitbewerber Totttenham könnte die TSG allerdings unter Druck geraten. Entscheidend wären letztlich wohl die Einsatzzeiten, die bei 1899 zum Start etwas positiver gesehen werden dürften.

In England würde Ginter zu einer eingespielten Defensive stoßen, Hoffenheim verlor hingegen kürzlich Niklas Süle an den FC Bayern und hätte damit eine Planstelle zu vergeben. Noch ist Ginter bis 2019 an den BVB gebunden und will offenbar vor einer Entscheiung abwarten, wie Neu-Trainer Peter Bosz plant.

Matthias Ginter im Steckbrief