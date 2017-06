Gabriel Heinze: Roy Keane hat mich geschlagen

Montag, 12.06.2017

Im argentinischen Fernsehen erinnerte sich Heinze, der aufgrund seiner temperamentvollen Spielweise im Old Trafford ebenfalls zu den Publikumslieblingen zählte, an einen Zwischenfall mit Keane: "Wir hatten ein Spiel verloren und ich bin als Erster in die Kabine gekommen. Als Zweiter kam Keane", blickte Heinze zurück. "Ich konnte nicht richtig Englisch und habe nur die Schimpfwörter verstanden. Ich habe meinen Namen gehört und 'Verp*** Dich!' von Roy Keane", fügte der Argentinier hinzu.

"Ich wusste, dass das was Schlimmes war, deshalb bin ich zu ihm hingegangen, dieser Manchester-Legende, diesem Typen, den alle liebten, und habe geantwortet: 'Verp*** Du Dich!'. An das, was danach passiert ist, kann ich mich nicht mehr erinnern", so Heinze. Auf die Frage des Journalisten, ob Keane ihn danach geschlagen habe, antwortete der Abwehrspieler: "Ja, klar."

