Coutinho spricht über Barca-Gerüchte

Montag, 12.06.2017

"Es ist kompliziert, über einen Barca-Transfer zu sprechen", erklärte Coutinho und ergänzte: "Ich habe noch einen langfristigen Vertrag und habe diesen erst vor kurzer Zeit verlängert."

Das Arbeitspapier des Brasilianers, der in der letzten Zeit oft mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, läuft derzeit noch bis 2022. Coutinho bestritt in der Premier League in der zurückliegenden Saison 31 Spiele für den FC Liverpool und erzielte dabei 13 Tore.

Philippe Coutinho im Steckbrief