Mourinho: "Judas ist die Nummer eins"

Dienstag, 14.03.2017

"Judas", "Fuck off Mourinho" und "Du bist nicht mehr besonders", musste sich Mourinho im Viertelfinale beim FC Chelsea von den Rängen anhören. Der Portugiese war in der vergangenen Saison Trainer der Blues und wurde im Dezember 2015 entlassen.

Schon während des Spiels hielt Mourinho drei Finger in die Höhe, um die Anzahl der mit dem FC Chelsea gewonnenen Titel in der Premier League zu signalisieren. Er war von Sommer 2004 bis September 2007 in seiner ersten Amtszeit als Trainer in London gewesen und verbuchte dabei einen Punkteschnitt von 2,22.

Somit erinnerte Mourinho die Fans im Anschluss an die Partie an seine Vergangenheit. "Euer Judas ist die Nummer eins", spielte er auf die gewonnenen Titel an. Für den Portugiesen ist klar: "Bis sie einen Trainer haben, der vier Premier-League-Titel für sie gewinnt, bin ich die Nummer eins."

