Raiola: "Ibrahimovic will in England bleiben"

Mittwoch, 31.05.2017

Der Ausnahmestürmer verletzte sich im Viertelfinale der Europa League schwer. Wie lange er ausfallen wird, ist unklar. Trotzdem würden mehrere Klubs um die Dienste des schwedischen Superstars werben. "Er hatte eine fantastische Zeit bei ManUnited und es liegt an uns und am Klub, nun zu entscheiden", sagte Mino Raiola gegenüber TalkSport. "Ibrahimovic will in England und an der Spitze bleiben", verrät der Spielerberater weiter.

Ibra wechselte erst im Sommer 2016 von Paris nach Manchester. Gleich in seiner ersten Saison beeindruckte er im Old Trafford mit 28 Toren in 46 Spielen.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief