Chris Smalling darf ManUnited verlassen

Dienstag, 23.05.2017

Nach Informationen von ESPN FC dürfte der englische Nationalspieler bei einem entsprechenden Angebot den Europa-League-Finalisten im Sommer verlassen. Als möglicher neuer Arbeitgeber wird dabei der FC Arsenal ins Gespräch gebracht.

Im Laufe dieser Saison war Smalling bei Mourinho in Ungnade gefallen, da er sich nach der Meinung des portugiesischen Trainers von einer Knieverletzung nicht schnell genug erholte. In der internen Rangliste der Innenverteidiger war der 27-Jährige so hinter Phil Jones, Eric Bailly und Marcus Rojo zuletzt auf den vierten Platz zurückgefallen. Zudem soll United zur kommenden Saison eine Rückkehr von Michael Keane anstreben, der vor drei Jahren an den FC Burnley abgegeben wurde.

Smalling gewann in seiner Zeit bei Manchester United zwei Meisterschaften sowie zweimal den FA Cup und einmal den Ligapokal. In dieser Saison kam der englische Nationalspieler für die Red Devils bislang 35 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.

Chris Smalling im Steckbrief