United: Mata glaubt an bessere Zukunft

Dienstag, 23.05.2017

"Mourinho hasst es zu verlieren. Als Trainer oder Spieler dieses Klubs hat man hohe Ansprüche", sagte Mata im Gespräch mit dem Guardian. "Egal ob Sir Alex Ferguson gerade erst gegangen ist, egal wie groß und wie gut der Kader ist, man muss immer die Tabellenspitze erreichen."

Obwohl die Elf von Jose Mourinho zum wiederholten Male eine Top-Four-Platzierung in der Liga verpasste, blickt der Spanier optimistisch in die nahe Zukunft: "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Ansprüche erfüllen können und die Fans wieder glücklich sein werden. Hoffentlich können wir damit am Mittwoch im Finale gegen Ajax schon anfangen."

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zwar läuft Matas Vertrag 2018 bei ManUnited aus, doch aktuell verschwendet er keinen Gedanken an einen Wechsel: "Ich sehe es als Privileg an, für diesen Klub zu spielen. Auch wenn ich mal alt bin, werde ich immer stolz darauf sein."

Mata kam im Winter 2014 vom FC Chelsea zu Manchester United. Seitdem verpasste es ManUnited dreimal sich für die Champions League zu qualifizieren. Der letzte Meistertitel wurde in der Saison 2012/13 noch unter Sir Alex Ferguson ergattert.

Juan Mata im Steckbrief