Nach Anschlag: United und City "erschüttert"

Dienstag, 23.05.2017

Lokalrivale City, Klub der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané, schrieb: "Wir haben mit tiefer Betroffenheit von den schrecklichen Ereignissen an der Arena gehört. Unsere Herzen sind mit all den Betroffenen und den Einsatzkräften."

Am Montagabend hatte es gegen 22.30 Uhr Ortszeit in oder an der Manchester-Arena gegen Ende des Konzerts der amerikanischen Sängerin Ariana Grande mindestens eine Explosion gegeben. Die Polizei geht von einem Terrorakt aus.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam, gegen den United am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Stockholm das Europa-League-Finale bestreiten wird, kondolierte via Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen. Amsterdam schickt Liebe nach Manchester."

Alle Infos zur Premier League