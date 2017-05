Bleibt Toure bei ManCity?

Dienstag, 30.05.2017

Der Kontrakt des 34-Jährigen endet diesen Sommer. Jedoch soll er die Möglichkeit erhalten, in Manchester zu bleiben. "Yaya hat uns dieses Jahr immer wieder gezeigt, was er zu diesem Team beitragen kann", freut sich Khaldoon Al Mubarak gegenüber ManCityTV. "Wie man in diesem Jahr gesehen hat, hat Pep großes Vertrauen in ihn. Ich hoffe, dass Yaya bei uns bleibt und seine Reise mit uns fortsetzt", so der Boss der Skyblues optimistisch.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2010 von Barcelona auf die Insel. Seither hat Toure 298 Spiele für ManCity bestritten und unter anderem zweimal die Premier-League-Trophäe gewonnen.

Yaya Toure im Steckbrief