"Liverpool gehört in die Champions League"

Dienstag, 09.05.2017

"Wie wir uns fühlen würden, wenn wir die Champions League verpassen? Beschissen", sagte er bei UK Newspapers. "Dieser Klub muss einfach in diesem Wettbewerb spielen. Wir werden zwar in Europa dabei sein, aber es ist klar, wo wir lieber spielen wollen."

Für seinen verschossenen Elfmeter und den damit verpassten Dreier übernimmt er die volle Verantwortung. "Es war ein schwieriges Spiel, aber für den Elfmeter bin ich ganz alleine verantwortlich. Hoffentlich haben wir Glück und schaffen es trotzdem. Wir haben uns in dieser Saison schon stark verbessert und wissen, wo wir uns in Zukunft noch steigern können."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sollte es tatsächlich mit dem Einzug in die Königsklasse klappen, traut der Engländer seiner Mannschaft durchaus eine große Rolle zu. "Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir an guten Tagen in großen Spielen jede Mannschaft schlagen können. Ich denke, dass wir auch in der Champions League ein unangenehmer Gegner wären."

Der FC Liverpool liegt derzeit mit 70 Punkten auf Rang drei. Die Verfolger City (69) und United (65) sitzen den Reds im Nacken und haben jeweils eine Partie weniger absolviert. In den letzten beiden Spielen trifft die Klopp-Truppe auf West Ham und Absteiger Middlesbrough.

James Milner im Steckbrief