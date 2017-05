Lachgas und die Klänge von Star Wars

Freitag, 05.05.2017

Demarai Gray - Nur Ärger mit dem Handy

20 Jahre / Außenbahn / Leicester City / 26 Spiele / 1 Tor / 4 Assists

"Er kann es weit bringen", sagte Andy King über seinen Teamkollegen Demarai Gray wenige Monate nachdem ihm diese Möglichkeit beinahe von einem Hubschrauber-Rotor genommen worden wäre. Um es rechtzeitig zu einer Preisverleihung zu schaffen, hatte ihm sein Verein Leicester City ein fliegendes Transportmittel gechartered.

Preis bekam Gray nach der Ankunft aber keinen, denn er hatte sein Glück bereits zuvor aufgebraucht. Mit seinem Handy in der Hand stieg Gray aus dem Hubschrauber aus und schaute statt Richtung Rotor Richtung Screen. Hätte ein Flughafen-Mitarbeiter ihn nicht blitzschnell aufgehalten, Gray wäre in den Heckrotor geraten.

Ärger bereitet ihm sein Handy auch ein knappes Jahr später. 0:2 hatte sein Klub am zurückliegenden Boxing Day gegen Everton verloren, woraufhin Gray aus einem Ballon Lachgas inhalierte. Drogen-Experten zufolge kann das zu Halluzinationen oder auch dem Tod führen, die Blutversorgung des Gehirns wird bei der Einnahme eingeschränkt. Gray jedenfalls postete ein Video von sich samt Ballon und dem vertippten und gerade deshalb auch vielsagenden Wort "Finsihdd" auf Snapchat.

Demarai Gray spielt für Leicester City © getty

"Seine beste Eigenschaft ist, dass er auf dem Boden geblieben ist", sagt King trotzdem. Auf dem Platz ist Gray jedoch eher selten auf dem Boden, mit seinem irren Tempo scheint Gray eher über die Flügel zu fliegen. Mal links, mal rechts. "Furchteinflößend", nennt King das Tempo seines Kollegen.

Blitzartig hat Gray auch seine Karriere begonnen, mit 17 bei Birmingham City. Dort empfahl er sich nicht nur für Einsätze in diversen U-Nationalteams Englands, sondern auch dem angehenden englischen Meister. Für fünf Millionen Euro kauften die Foxes Gray im Januar 2016, wo er in der Rückrunde einen Stammplatz als Joker hatte. Mit seinem Tempo belebte er stets die letzten Minuten von Leicesters Auftritten - in dieser Saison darf er zunehmend auch von Beginn an beleben.

