Bellerins Berater dementiert Barca-Angebot

Mittwoch, 10.05.2017

"Bevor er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, gab es sechs oder sieben Klubs, die an ihm interessiert waren. Das zeigte ihm, dass er den richtigen Weg geht", so der Berater im Gespräch mit Goal. "Nach seiner Verlängerung blieben nur noch zwei oder drei Klubs übrig und ich muss sagen, es gab nur ein Angebot - und das war nicht von Barcelona."

Der Flirt mit den Katalanen soll wohl etwas abgekühlt sein: "Ich habe viel gelesen über ein vermeintliches Interesse von Barca, aber es ist schon eine Weile her, dass sie mich kontaktiert haben", erklärte Botines.

Nachdem Bellerin zuletzt vermehrt auf der Bank Platz nehmen musste, stellt der Berater die Zukunft in Frage: "Man weiß nie, was in der Zukunft passieren wird, aber natürlich hat er die Vertragsverlängerung abgeschlossen, um noch lange bei Arsenal zu bleiben."

Bellerin spielte in der Jugend bei Barcelona und wechselte 2011 nach London. In dieser Saison kam er bisher auf 37 Pflichtspieleinsätze.

Hector Bellerin im Steckbrief