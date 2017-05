Läuft Sturridge zum letzten Mal für Klopp auf?

Sonntag, 21.05.2017

Am vergangenen Wochenende erinnerte Daniel Sturridge die Verantwortlichen und Fans des FC Liverpool mal wieder daran, zu was der Angreifer im fitten Zustand imstande ist.

Wirklich fit ist der 27-Jährige im Grunde allerdings nie. Würde er am Nachmittag gegen Middlesbrough erneut beginnen, wäre es das erste Mal seit September 2016, dass er in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in der Startelf der Reds steht.

"Natürlich", reagierte Trainer Jürgen Klopp unter der Woche auf die Frage, ob Sturridge eine Zukunft an der Anfield Road habe, bevor er seine Antwort einschränkte. "Ein fitter Sturridge ist ein unglaublicher Spieler. Das ist das Bescheidene an der Situation, es ist leider nicht oft genug der Fall."

Klopp wollte demnach nicht ausschließen, dass er in vorderster Front für die mögliche Königsklasse im nächsten Jahr umdenken müsse.

In den vergangenen drei Spielzeiten stand der Angreifer in 24 von möglichen 113 Partien in der Startelf und erzielte 15 Tore. Im Schnitt absolviert Sturridge pro Saison 19,5 Partien.

Daniel Sturridge im Steckbrief