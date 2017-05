Alonso: Lahm "einer der taktisch besten Spieler"

Freitag, 19.05.2017

"In San Sebastian hatten wir einen Spieler, der ein Genie war, wenn er wollte: Javi de Pedro", sagte Alonso der Süddeutschen Zeitung. Danach spielte er beim FC Liverpool an der Anfield Road. Wenig überraschend war dort Steven Gerrard für ihn der Spieler, der ihn am meisten beeindrucken konnte. Es folgte sein Wechsel zu Real Madrid. Logischerweise darf der viermalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo deshalb in seiner Auswahl nicht fehlen. Aber auch Luka Modric hat ihn begeistert.

"Für ihn habe ich eine Schwäche, wegen seiner Fähigkeit, kurz zu spielen, lang zu spielen, zu dribbeln, das Tor zu suchen", so Alonso über Modric. Die letzte Station seiner Karriere war dann der FC Bayern. Sein bester Team-Kollege dort ist der Spieler, der am Samstag ebenfalls seine Karriere beenden wird. Weltmeister Philipp Lahm. "Einer der taktisch besten Spieler, die ich kennengelernt habe", sagt Alonso.

Xabi Alonso wurde in seiner Laufbahn mit Spanien Weltmeister und zweimal Europameister. Auch zwei Titel in der Champions League stehen auf seinem Konto und machen ihn zu einem der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten.

Xabi Alonso im Steckbrief