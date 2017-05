Hazard: Conte der Schlüssel zum Erfolg

Samstag, 13.05.2017

"Die letzte Saison war sehr schwierig für uns, aber wir haben uns zurückgekämpft. Es ist immer ein tolles Gefühl, Titel zu gewinnen", freute sich Superstar Eden Hazard im Interview mit Sky Sports. Großen Anteil am Erfolg hatte in seinen Augen Trainer Antonio Conte, der die Blues im vergangenen Sommer übernommen hatte: "Er ist einfach ein fantastischer Trainer. Er hat im Training sehr gut mit uns gearbeitet. Das war der Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison."

Der Italiener zeigte sich ähnlich euphorisch und gab das Lob an seine Spieler zurück: "Ich danke den Spielern für ihre Hingabe und ihren Arbeitseifer. Sie haben eine großartige Einstellung gezeigt und in dieser Saison etwas Tolles auf die Beine gestellt."

Nach leichten Startschwierigkeiten in dieser Spielzeit und einem zwischenzeitlichen Absturz auf Rang acht starteten die Blues eine tolle Siegesserie. Seit dem zwölften Spieltag stand kein anderes Team mehr an der Tabellenspitze. "Nach den Niederlagen gegen Liverpool und Arsenal haben wir einen sensationellen Lauf hingelegt und 13 Spiele in Folge gewonnen. Dann wurde uns klar, dass wir den Titel gewinnen können", verriet Eden Hazard.

