Hazard: Will eines Tages Weltfußballer werden

Freitag, 12.05.2017

"Ich hoffe schon, dass ich eines Tages Weltfußballer werde. Diesen Gedanken habe ich", sagte er gegenüber Sky Sports. "Wenn es nicht klappt, ist das auch kein Problem. Ich will eine erfolgreiche Karriere haben, aber ich denke schon, dass es auch andere Spieler mal verdient hätten."

In den letzten neun Jahren wurde entweder Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo die individuelle Auszeichnung verliehen. Deshalb müssen sich alle andere Spieler eventuell noch ein wenig gedulden. "Wenn Ronaldo oder Messi eines Tages zurücktreten, gibt es einige Kandidaten, die diesen Preis erhalten könnten. Neymar, Dybala oder Griezmann. Wir werden sehen. Aber darüber mache ich mir nicht zu viele Gedanken."

Auch sich selbst rechnet der Flügelspieler durchaus Chancen aus. "Ob ich Weltfußballer werden kann? Wenn wir nächstes Jahr die Champions League gewinnen und ich mit Belgien den WM-Titel hole, warum nicht?", erklärte der Belgier mit einem Schmunzeln.

Dabei spielt laut ihm die Tatsache, dass die letzten zehn Sieger aus der spanischen Liga kommen, keine Rolle. "Wenn ein Spieler in England besser ist, wird er die Auszeichnung auch erhalten."

Hazard steht in der laufenden Spielzeit in der Liga bei 15 Toren und fünf Assists und kann mit einem Sieg am Freitag gegen West Brom seinen zweiten Premier-League-Titel feiern.

Eden Hazard im Steckbrief