Nächste Auszeichnung für Kante

Montag, 08.05.2017

Der 26-Jährige hat großen Anteil daran, dass Chelsea an der Tabellenspitze der Premier League steht. Vor wenigen Wochen wurde der Franzose bereits mit dem von der Spielergewerkschaft PFA als "Spieler des Jahres" ausgezeichnet und zum zweiten Mal in Folge in das Team des Jahres gewählt.

In der laufenden Saison lief Kante bisher 33-mal für die Blues auf. Vor allem seine Arbeit in die Verteidigung zeichnet ihn aus. Manchester Uniteds Star Paul Pogba meinte, sein Landsmann sei in der Lage "für elf Spieler zu rennen".

N'Golo Kante im Steckbrief