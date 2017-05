Medien: Top-Klubs ringen um Pickford

Montag, 08.05.2017

Den Abstieg Sunderlands konnte Pickford nicht verhindern, seinen eigenen aber wohl doch. Wie der Telegraph berichtet, wird der 23-Jährige den Klub im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Demnach sind gleich mehrere Klubs aus der Premier League interessiert.

Arsenal, Everton, Manchester City, Manchester United, Liverpool und West Ham United sollen den Torhüter auf dem Zettel haben und seine Leistungen beobachtet haben. Etwa 20 Millionen Euro wären wohl fällig, um den Zuschlag zu erhalten.

Pickford möchte sich wohl für die Nationalmannschaft Englands empfehlen. Will er mit zur Weltmeisterschaft, so der Bericht, muss er regelmäßige Einsätze in der Premier League sammeln. Die Chance würde sich wohl bei mehreren Vereinen ergeben.

Jordan Pickford im Steckbrief