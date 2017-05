Zukunft von Giroud weiter offen

Dienstag, 02.05.2017

"Wenn wir Genaueres über die Zukunft von Arsene Wenger wissen, dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen. Es wird darum gehen, was möglich ist und was nicht", so Manuelo gegenüber Foot Mercato. "Bei unseren Gesprächen beschäftigen wir uns derzeit nicht mit anderen Projekten.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Seine Zukunft ist nicht nur abhängig von Arsene Wenger, sondern auch davon, was Arsenal vorhat. Seit seiner Vertragsverlängerung haben sich einige Dinge geändert", führte er weiter aus. Der französische Nationalspieler wechselte 2012 von Montpellier ins Emirates. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2019 datiert.

Olivier Giroud im Steckbrief