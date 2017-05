West Brom wirbt um Carvalho: "Ein Gigant"

Dienstag, 02.05.2017

FC Arsenal, Manchester United, Manchester City - schon vermehrt wurde Carvalho in der Premier League gehandelt, ein Wechsel kam jedoch nie zustande. Nun bemüht sich mit West Bromwich Albio plötzlich ein Klub aus dem Mittelfeld Englands um den Mittelfeldspieler.

"Carvalho ist ein Gigant, ein riesiger Spieler", schwärmt Trainer Tony Pulis im Express. Er beobachtete kürzlich mehrere Spiele in Portugal und sah dort unter anderem auch Carvalho. Der 25-Jährige dürfte jedoch dank Vertrag bis 2020 keinesfalls billig werden.

In der laufenden Saison kam Carvalho auf 30 Einsätze in der Liga NOS. Auch in der Champions League war er vertreten, blieb aber in sechs Einsätzen ohne Torerfolg. Er entstamtt der eigenen Jugend Sportings und besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro.

William Carvalho im Steckbrief