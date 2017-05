Medien: Arsenal an Monacos Lemar interessiert

Donnerstag, 11.05.2017

Das berichtet der Mirror in England.

Demnach soll Lemar das Hauptziel für eine Verstärkung des Gunners-Mittelfelds sein. Der 21-Jährige spielte in der Ligue 1 in dieser Saison groß auf, doch gerade seine Auftritte in der Champions League zogen das Interesse auf sich.

Die Zeitung schreibt zudem, der Wunsch, Lemar zu verpflichten, sei ein Indiz dafür, dass Wenger auch im kommenden Jahr die Geschicke bei Arsenal leiten wird.

Wenger betonte bereits zu einem früheren Zeitpunkt, von Lemar angetan zu sein und dass er ihn bereits 2015 gerne nach London geholt hätte.

Lemar soll mindestens 30 Millionen Euro kosten. In Monaco besitzt er noch einen Vertrag bis 2020.

Thomas Lemar im Steckbrief