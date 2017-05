Arsenal: Wenger lobt Özil

Sonntag, 14.05.2017

"Das ist, was wir von ihm sehen wollen. Ich denke, er blüht auf seiner neuen Position auf und anscheinend genießt er es dort", so Wenger im Gespräch mit dem Arsenal Player. "Ich denke, wenn jeder Spieler im Team zufrieden ist, dann spielen sie auch gut."

Durch den Erfolg ist Arsenal nun wieder im Rennen um die Champions-League-Plätze. Dabei sieht Wenger die Leistungen in den letzten Wochen durchweg positiv: "Wir haben gegen Manchester United und Southampton gut gespielt und heute haben wir es wieder getan. Alles in allem denke ich, dass wir außergewöhnliche Leistungen an den Tag legen, einen guten Teamgeist haben und darauf bin ich sehr stolz."

Das Restprogramm von Arsenal hat es aber noch in sich: Als nächstes spielen die Gunners gegen Sunderland und Everton bevor man im FA-Cup-Finale gegen den Meister FC Chelsea antreten muss. "Wir haben nicht viel Zeit für die Erholung, weil der Terminplan sehr eng ist, aber wir werden uns weiterhin fokussieren und uns auf das nächste Spiel vorbereiten", versprach Wenger.

Arsenal liegt momentan auf dem fünften Tabellenplatz in der Liga und hat vier Punkte Rückstand auf Liverpool und Platz drei. Jedoch haben die Gunners noch ein Spiel in der Hinterhand.