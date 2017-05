Medien: Sanchez tendiert zu Bayern-Wechsel

Donnerstag, 11.05.2017

Das berichtet die französische Tageszeitung Le Parisien. Demnach seien neben den Bayern auch Manchester City, Paris St.-Germain, der FC Chelsea und Inter an Sanchez interessiert.

Der 28-Jährige tendiere jedoch zu einem Wechsel nach München. Dort überzeuge ihn das sportliche und finanzielle Paket am meisten, zudem spielt in Arturo Vidal einer von Sanchez' besten Freunden in München.

Sicher dürfte sein, dass Sanchez bei den Gunners nicht verlängern wird. Der Chilene ist enttäuscht darüber, mit Arsenal in dieser Saison nicht bei der Vergabe um einen Titel mitreden zu können.

Wenger geht von Verbleib aus

Trainer Arsene Wenger sagte zwar bereits, Sanchez werde auch in der kommenden Saison in London spielen, doch sollte er nicht verlängern, bestünde in diesem Sommer die letzte Möglichkeit, Geld für den Angreifer einzunehmen.

Arsenal bezahlte 2014 38 Millionen Euro für Sanchez und erhofft sich bei einem Verkauf eine ähnliche Ablöse rund um 40 Millionen Euro.

PSG habe bereits im Winter sein Interesse hinterlegt, in Paris ist Sanchez Kandidat Nummer eins - vor Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang.

Alexis Sanchez im Steckbrief