Bournemouth will John Terry und Jermain Defoe

Samstag, 13.05.2017

Terry, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, wird die Blues nach insgesamt 22 Jahren an der Stamford Bridge verlassen. Dem ehemaligen Kapitän der englischen Nationalmannschaft liegt offenbar ein Zweijahresvertrag mit einem wöchentlichen Gehalt in Höhe von rund 150.000 Euro plus ein beträchtliches Handgeld vor.

Auch Defoe könnte ablösefrei in den Südosten Englands wechseln. Im Kontrakt des 34-jährigen Angreifers ist eine Ausstiegsklausel im Falle eines Abstiegs seines Klubs AFC Sunderland verankert. Ihm liegt ein Vertragsangebot über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr vor. Der frühere Tottenham-Star würde bei den Cherries rund 120.000 Euro pro Woche einstreichen.

Defoe wurde zuletzt mit West Ham United und Crystal Palace in Verbindung gebracht. Für einen Wechsel zu Bournemouth spricht jedoch, dass der 34-Jährige in seiner Jugend bereits auf Leihbasis bei den Cherries spielte.

