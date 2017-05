Blowout! Celtics holen sich Führung zurück

Donnerstag, 11.05.2017

Die Celtics dominierten das richtungsweisende fünfte Spiel der Serie vom Start weg und entschieden jedes einzelne Viertel für sich. Dabei glänzten sie mit einer herausragenden Trefferquote von 52,9 Prozent aus dem Feld und 48,5 Prozent von der Dreierlinie. Von dort hatten die Wizards erhebliche Probleme (24 Prozent), weshalb sämtliche Versuche, das Spiel eng zu gestalten, zum Scheitern verurteilt waren.

Bester Mann auf dem Feld war Avery Bradley, der besonders in der ersten Halbzeit heiß lief und ein persönliches Playoff-Career-High von 29 Punkten auflegte. Isaiah Thomas hielt sich zunächst etwas zurück, kam am Ende aber trotzdem auf 18 Zähler und 9 Assists. Auch Al Horford (19 Punkte, 7 Rebounds) und Jae Crowder (18 Punkte, 8 Rebounds) überzeugten.

Auf der anderen Seite fand John Wall (21 Punkte) viel zu spät ins Spiel, während Bradley Beals Wurfquote (16 Punkte, 7/19 FG, 0/4 3FG) bezeichnend für die Leistung seines Teams war.

Spiel 6 der Serie steigt in der Nacht auf Samstag (2 Uhr, live auf DAZN) in Washington.

Die Reaktionen:

Brad Stevens (Celtics-Coach, zum behobenen Turnover-Problem): "Wir haben uns vorgenommen, den Ball nur noch zu unseren eigenen Leuten zu passen. Das ist alles."

Scott Brooks (Wizards-Coach): "Jeder von ihnen hat ein großartiges Spiel gemacht und sie haben praktisch jeden Wurf getroffen. Wir müssen ihnen das Leben nächstes Mal schwerer machen, gerade in der Transition."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Brad Stevens veränderte seine Starting Five gegenüber Spiel 4 diesmal nicht und schickte Thomas, Bradley, Crowder, Johnson und Horford aufs Parkett. Bei den Gästen aus Washington gab es das gewohnte Bild mit Wall, Beal, Porter, Morris und Gortat.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager

1. Viertel: Beal musste am blutenden Arm behandelt werden, während Crowder die Celtics von der Linie erstmals in Führung brachte. Danach nahm der Celtics-Express Fahrt auf: Ein Dreier von Horford und Fastbreak-Punkte heizten die Stimmung im Garden an - 16:4! Porter beruhigte die Lage mit Zählern am Brett, doch spätestens ein Alley-oop von IT4 auf Johnson stellte die alten Verhältnisse wieder her: 33:21 Boston.

2. Viertel: Terry Rozier bestätigte seine starke Form aus Spiel 4 und führte die zweite Garde per Floater und Dreier an. Die Celtics-Offense funktionierte mit Thomas auf der Bank hervorragend, woran Crowder mit ungewohnt vielen Offensiv-Aktionen großen Anteil hatte. Da bei den Wzards besonders von draußen partout nichts reinfallen wollte (Wall: 1/7 FG), gehörte auch dieser Durchgang den Kobolden, zumal Bradley sein heißes Händchen der Anfangsphase konserviert hatte: 67:51 Boston.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender

3. Viertel: Thomas setzte per Dreier das erste Ausrufezeichen der zweiten Halbzeit. Die Wizards waren jetzt aber besser im Spiel und verkürzten dank Porter auf 13 Punkte. Es gab jedoch einen Mann, der immer eine Antwort hatte: Avery Bradley. Mit mittlerweile 29 Punkten hatte er bereits sein persönliches Playoff-Career-High aufgestellt. Auf der anderen Seite suchte Wall nach wie vor nach seinem Rhythmus, fand ihn aber nicht: 93:76 Boston.

4. Viertel: Olynyk demoralisierte die Wizards mit einem Dreier und ließ schon erahnen, dass das vierte Viertel nur noch Garbage Time sein würde. Die Wurfquote der Celtics lag immer noch bei deutlich über 50 Prozent - auch von der Dreierlinie! Unter diesen Umständen war es für die Gäste nahezu unmöglich, die Angelegenheit noch einmal spannend zu machen. Zumal nun auch Thomas anfing, heiß zu laufen. Knapp 4 Minuten vor Schluss nahmen alle Stars auf der Bank Platz. Boston gewann mit 123:101.

Game 5: Celtics - Wizards: Hier geht's zum BOXSCORE

Die besten Scorer der Playoff-Geschichte: LeBron kassiert Kareem © getty 1/25 PLATZ 25: Clyde Drexler - 2.963 Punkte in 145 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal.html © getty 2/25 PLATZ 24: Reggie Miller - 2.972 Punkte in 144 Spielen - Indiana Pacers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=2.html © getty 3/25 PLATZ 23: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=3.html © getty 4/25 PLATZ 22: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=4.html © getty 5/25 PLATZ 21: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=5.html © getty 6/25 PLATZ 20: Paul Pierce - 3.180 Punkte in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=6.html © getty 7/25 PLATZ 19: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=7.html © getty 8/25 PLATZ 18: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=8.html © getty 9/25 PLATZ 17: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=9.html © getty 10/25 PLATZ 16: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=10.html © getty 11/25 PLATZ 15: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 18. April 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=11.html © getty 12/25 PLATZ 14: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=12.html © getty 13/25 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=13.html © getty 14/25 PLATZ 12: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=14.html © getty 15/25 PLATZ 11: Dwyane Wade - 3.871 Punkte in 172 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls (Stand: 04. Mai 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=15.html © getty 16/25 PLATZ 10: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=16.html © getty 17/25 PLATZ 9: Tony Parker - 3.994 Punkte in 220 Spielen - San Antonio Spurs (Stand 04. Mai 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=17.html © getty 18/25 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=18.html © getty 19/25 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=19.html © getty 20/25 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 14. Mai 2016) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=20.html © getty 21/25 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=21.html © getty 22/25 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=22.html © getty 23/25 PLATZ 3: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=23.html © getty 24/25 PLATZ 2: LeBron James - 5.777 Punkte in 205 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 04. Mai 2017) /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=24.html © getty 25/25 PLATZ 1: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls /de/sport/diashows/nba-all-time-scoring-list-playoffs/michael-jordan-kobe-bryant-dirk-nowitzki-shaquille-o-neal,seite=25.html

Der Star des Spiels: Avery Bradley. Der Elite-Verteidiger hatte in Spiel 3 und 4 große Probleme an beiden Enden des Courts, lieferte hier aber die perfekte Antwort. Defensiv war er von Wall und Beal kaum zu überwinden, offensiv fungierte er als Energizer durch einfache Fastbreak-Punkte. Dadurch holte er sich so viel Selbstvertrauen ab, dass auch von Downtown fast alles funktionierte (29 Punkte, 12/19 FG, 4/7 3FG).

Der Flop des Spiels: Bradley Beal. Es bleibt dabei, dass der Co-Star von Wall Licht und Schatten zeigt. Beal ließ sich von den frühen Wurfproblemen aller Wizards aus dem Konzept bringen und spielte fortan ohne Selbstvertrauen in den eigenen Abschluss (7 Punkte, 7/19 FG).

Das fiel auf:

Bei den ersten beiden Spielen in Boston wurde die Anfangsphase jeweils klar von den Wizards dominiert. Eine Wiederholung dieses Phänomens gab es an diesem Abend aber nicht, da die Celtics mit unglaublicher Energie begannen und viele Ballgewinne forcierten. Die Folge: Zahlreiche einfache und gleichzeitig spektakuläre Punkte im Fastbreak, die den Garden zum Kochen brachten. Nach den ersten 12 Minuten stand es bei den Transition-Punkten 15:0!

Anfang des zweiten Viertels saßen sowohl Wall und Beal auf der Bank. Bis dahin hatte das Backcourt-Duo zwar kaum Brauchbares abgeliefert - trotzdem war es mal wieder beängstigend, wie hilflos die Offense agiert, wenn die Beiden sitzen. Brandon Jennings versuchte, als Ballhandler Verantwortung zu übernehmen, verrannte sich aber meist in Traps und Double-Teams. Deshalb kam Wall - wie fast immer - früh zurück.

Kontrastprogramm auf der anderen Seite: Besonders in der ersten Halbzeit durfte Isaiah Thomas entspannt auf der Bank sitzen. Denn die in dieser Form unerwartete Feuerkraft von Crowder und Bradley erlaubte es ihm, sich zurückzunehmen, zumal mit Terry Rozier ein weiterer Backcourt-Spieler der Serie seinen Stempel aufdrückt. Es war auch stark von IT4, dass er die heißen Händchen seiner Kollegen erkannte und nichts für sich selber erzwang.

Das Playoff-Bracket im Überblick