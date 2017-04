Brighton steigt in die Premier League auf

Montag, 17.04.2017

Der Tabellenführer hatte am Nachmittag sein Heimspiel gegen Wigan Athletic 2:1 (1:0) gewonnen, endgültige Gewissheit brachte aber erst das 1:1 (1:0) von Verfolger Huddersfield Town am Abend bei Derby County. Brighton steht mit 92 Punkten souverän vor Newcastle United (85) an der Spitze. Dritter ist der FC Reading (79) vor Huddersfield (78), das noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat.

Brighton hatte von 1979 bis 1983 in der damals erstklassigen First Division gespielt. Im Jahr des Abstiegs erreichten die "Möwen" damals zudem das FA-Cup-Finale, unterlagen jedoch Manchester United. In den vergangenen Jahren verpasste die Mannschaft, die 2014 vom ehemaligen Leverkusener Teamchef Sami Hyypiä trainiert wurde, mehrfach knapp den Aufstieg.

