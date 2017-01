Mourinho gelobt gegen Liverpool Besserung

Mittwoch, 11.01.2017

"Ich war enttäuscht, ja. Hull war defensiv erwartungsgemäß gut organisiert und es war nicht einfach", erklärte der Portugiese gegenüber Sky Sports. "Aber wir waren etwas zu schläfrig und haben oftmals zu kompliziert gespielt. Das Spiel wurde dadurch zu langsam und sie hatten Zeit sich zu ordnen."

"In der ersten Halbzeit hätten wir es besser machen müssen, ich hätte es auch besser machen können und auch die Fans können es besser", so Mourinho weiter. "Die zweite Halbzeit war besser, aber das Spiel ist nun vorbei. Ich denke an Sonntag, an dem es sowohl das Team, als auch ich und auch die Fans besser machen müssen."

