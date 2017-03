Özil bedauert Großkreutz' Karriereende

Sonntag, 12.03.2017

"Ich finde es sehr schade, dass er mit dem Fußball aufgehört hat. Es ist ein ehrlicher, offener Typ. Ich habe ihn in der Nationalmannschaft als sehr professionell erlebt", so der 28-Jährige, der jedoch auch relativierte: "Ich weiß nicht aus erster Hand, was in Stuttgart vorgefallen ist.

Aber gerade wir Sportler müssen uns unserer Vorbildfunktion bewusst sein"

Auch zur Erkrankung von Mario Götze hat sich der Spielmacher geäußert. Der Dortmunder fällt aufgrund einer Stoffwechselstörung für unbestimmte Zeit aus.

Özil hofft auf eine schnelle Rückkehr seines Nationalmannschaftskollegen: "Das ist sehr, sehr bitter. Er ist so talentiert, hat so viel erreicht und jetzt wirft ihn diese Krankheit zurück. Ich habe ihm geschrieben, dass ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Dortmund braucht Mario, Deutschland braucht ihn"

Mesut Özil im Steckbrief