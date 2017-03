Kreisklasse-Angebot für Großkreutz

Freitag, 10.03.2017

Der Amateurverein nimmt Bezug auf die Aussage, Großkreutz würde sich in nächster Zeit vom Profi-Fußball fernhalten und unterbreitet so per Facebook ein Angebot. Zwar könne man ihn nur schwerlich bezahlen, "jedoch wären diverse Liter Bier nach den Heimspielen zu fairen Preisen, eine TV Stockdorf Cap, sowie ein Platz auf der Mannschafts-Wiesn im Vertrag inkludiert."

Der Verein spielt auch auf die nicht immer skandalfreie Vergangenheit des Allrounders an. "Des Weiteren werden auch etwaige Dönerwürfe, sofern diese gen Gauting gerichtet sind, oder öffentliches Urinieren, solange dies in Inning passiert, nicht nur toleriert, sondern sogar gut geheißen und mit 'ein mal nicht Trikots waschen müssen' belohnt", spielt man auf die Rivalität mit den Nachbarvereinen an.

Kevin Großkreutz im Steckbrief