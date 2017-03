Guardiola: Nicht Defensiv gegen LFC

Samstag, 18.03.2017

Gefragt, ob er es gegen die Reds am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) nun etwas vorsichtiger angehen wolle, meinte Guardiola: "Nein. Wir müssen einfach besser verteidigen. Ich denke, in 12 bis 15 Minuten in der zweiten Halbzeit gegen Monaco haben wir etwa fünf Chancen kreiert. Und das können nur wenige Teams in Europa. Wir hatten viele Möglichkeitn, bei denen wir den Ball von der Grundlinie vor das Tor gepasst und ihn dort verfehlt haben. Das passiert uns oft."

Die Citizens stehen aktuell auf dem dritten Platz in der Premier League und haben einen Zähler Vorsprung auf den Rivalen aus Liverpool. Die Skyblues mussten in den letzten vier Premier-League-Spielen gegen die Reds Niederlagen hinnehmen.

