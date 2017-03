Guardiola kündigt Transferoffensive an

Samstag, 18.03.2017

"Jeder Manager will mit seinem Team besser werden. Ich habe mich kürzlich mit dem Präsidenten Sheikh Mansour in Abu Dhabi getroffen und wir haben über die Zukunft geredet. Wir wollen uns verbessern und genau das wird auch geschehen", sagte Guardiola dem Daily Star.

Darüber hinaus freute sich der 46-Jährige über seine Rolle bei City. "Ich möchte in so vielen Bereichen wie möglich involviert sein und meiner Mannschaft helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich hatte noch nie so viel Macht als Trainer wie in Manchester."

Präsident Mansour gab ihm dabei volle Rückendeckung: "Seine Reaktion nach dem Aus hat mich wirklich beeindruckt. Er schrieb mir eine SMS und sagte, er wolle immer die Champions League gewinnen. Ich schätze es wert, dass er mich sofort kontaktierte."

