Hazard: "Wäre es dasselbe Gefühl wie für PSG"

Montag, 13.03.2017

Nach der enttäuschenden letzten Saison, als der FC Chelsea als amtierender Meister am Ende nur auf Rang zehn landete, läuft es im neuen Jahr wieder deutlich besser an der Stamford Bridge. "Wir hatten etwas zu beweisen", sagte Hazard darauf angesprochen im Telegraph.

"Chelsea muss immer in der Tabelle oben stehen. Wir müssen aufs Spielfeld rausgehen und Spiele gewinnen."

Für den Belgier sorgte die schlechte Erfahrung aus dem Vorjahr für eine besondere Motivation. "Natürlich bist du motivierter, denn du willst nicht noch einmal das Gleiche erleben wie letztes Jahr. Du willst besser sein, also musst du auch besser spielen. Das ganze Team hatte eine schlechte Spielzeit und jeder wollte es wiedergutmachen."

Auch für ihn persönlich läuft es nach einer Saison, in der er oft von Verletzungen ausgebremst wurde, wieder deutlich besser. Nach der Systemumstellung von Antonio Conte zum 3-4-3 hat Hazard eine neue Rolle eingenommen.

"Ich spiele jetzt etwas zentraler. Wenn ich in der Mitte bin, habe ich öfter den Ball. Der Trainer will, dass ich Chancen kreiere und Tore auflege. Das geht natürlich besser, wenn ich nicht immer auf dem Flügel warten muss, bis der Ball mal zu mir kommt", so der belgische Nationalspieler.

Zweiter Meistertitel in drei Jahren?

Auch durch Hazards starke Leistungen liegt der FC Chelsea momentan mit zehn Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur auf Platz eins der Tabelle und könnte den zweiten Meistertitel in drei Jahren holen.

"Wir können den Titel gewinnen. Aber man hat gesehen, was beispielsweise am Mittwoch im Camp Nou passiert ist. Ich glaube, wenn wir in dieser Saison den Titel nicht gewinnen würden, wäre es ein bisschen dasselbe Gefühl wie für PSG, als sie einen 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel noch verspielten. Wir haben die große Chance, in dieser Saison den Titel zu holen, aber ich will nicht zu früh daran denken und schaue von Spiel zu Spiel."

Chelsea Favorit gegen ManUnited

Vor dem FA-Cup-Viertelfinale gegen Manchester United wurde er auch noch nach dem Gewinn des Doubles gefragt. "Ich habe den FA Cup noch nie gewonnen, also will ich ihn natürlich irgendwann gewinnen. Es ist der älteste Pokalwettbewerb der Welt und hat für die Fans eine große Bedeutung. Wir werden es versuchten."

Der FC Chelsea geht als Favorit in das Pokal-Heimspiel gegen die Red Devils, die ohne ihren schwedischen Offensivstar Zlatan Ibrahimovic auskommen müssen.

Eden Hazard im Steckbrief