ManUnited mit großen Verletzungssorgen

Montag, 13.03.2017

Das Viertelfinale im FA Cup bringt das Topduell zwischen Chelsea und Manchester United. Trainer Jose Mourinho von den Red Devils wird im Vorfeld aber an seiner Offensive feilen müssen, fehlen ihm doch gleich vier Stürmer verletzt, krank oder gesperrt.

Ibrahimovic ist von der FA für die nächsten drei Spiele gesperrt worden, Rooney verletzte sich im Abschlusstraining bei einem Zusammenprall mit Phil Jones. Martial fehlt ebenfalls verletzt, während Rashford sich kurz vor Abreise nach London krank meldete.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

An der Stamford Bridge, so die DailyMail, wird Mourinho nun auf Marouane Fellaini setzen. Der eigentliche Mittelfeldspieler wird demnach an vorderste Front gezogen und dort von Ashley Young und Henrikh Mkhitaryan flankiert.

Alles zu Manchester United