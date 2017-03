Mourinho: Chelsea hat entscheidenden Vorteil

Montag, 13.03.2017

"Sie sind in einer privilegierten Position", erklärte The Special One vor dem Duell am Montagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER). Nicht nur, dass die Red Devils von zahlreichen Ausfällen gebeutelt werden, Mourinho sieht die Blues auch im Vorteil durch den kleineren Aufwand.

Chelsea spielt in dieser Saison nicht international, ManUnited dagegen in der Europa League. "Sie haben Zeit zu arbeiten, das ist bei uns der schwierigste Punkt", führte Mourinho deshalb an. Er erklärt: "Sie haben Zeit zu arbeiten, zu entspannen, zu relaxen und Abstand zu nehmen."

Als ehemaliger Trainer des FC Chelsea hat auch Mourinho selbst daran einen Anteil. Er wurde im Dezember 2015 freigestellt, Antonio Conte übernahm im Sommer. "Wir haben die selben Kriterien. Eine Mannschaft die stabil hinten steht und dich mit ihren Kontern umbringt", ordnet der Portugiese ein.

