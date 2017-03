Cech verteidigt Teamkollegen Alexis Sanchez

Montag, 13.03.2017

"Ich finde die Vorwürfe dem Spieler gegenüber sehr respektlos. Natürlich kann man in diese Szene genau das hineininterpretieren, was man will. Aber wir Spieler wissen genau, was er in diesem Moment gesagt hat", sagte Cech.

"Er war genauso traurig und enttäuscht wie jeder andere Spieler auch."

Die Gunners schieden gegen die Münchner chancenlos im Achtelfinale der Champions League aus. Danach hagelte es zusätzliche Kritik an Trainer Arsene Wenger. Aber auch dazu hatte Cech seine klare Meinung.

"In gewisser Weise spielt der Trainer natürlich eine Rolle, aber auf dem Platz müssen es die Spieler richten. Sie müssen laufen und im Spiel die richtigen Entscheidungen treffen. Wir haben die Verantwortung und sind auch schuld an der Situation, in der wir uns momentan befinden", so Cech weiter. "Und wir alle müssen zusammen dafür sorgen, dass wir aus dieser Situation wieder herauskommen."

Großer Rückstand auf Tabellenspitze

Dafür gibt der Schlussmann auch gleich die Richtung vor. "Im Fußball kann alles sehr schnell gehen. So schnell wie du am Boden liegen kannst, so schnell kannst du auch wieder obenauf sein. Du musst einfach jeden Tag professionell arbeiten und dich optimal vorbereiten. Das müssen wir jetzt tun und dann werden die Resultate von ganz alleine kommen."

Der FC Arsenal liegt momentan auf Rang fünf der Premier League und hat bereits 16 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Chelsea.

