Rooney beendet China-Spekulationen

Donnerstag, 23.02.2017

"Ich werde bei ManUnited bleiben", so Rooney, der erklärte: "Trotz des Interesses - für welches ich dankbar bin -, das andere Klubs an mir gezeigt haben, will ich die Spekulationen beenden."

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, dass der Rekordtorschütze des Klubs sich nach einer neuen Herausforderung umsieht, da er von Trainer Jose Mourinho auf vergleichsweise wenig Einsatzzeiten kommt.

"Ich hoffe, dass ich eine große Rolle spielen und dem Team helfen kann, in allen vier Wettbewerben möglichst erfolgreich zu sein", stellte Rooney weiter klar.

In der aktuellen Spielzeit kommt der Rechtsfuß in der Premier League auf 17 Einsätze von denen er lediglich achtmal in der Startelf stand. Dabei erzielte er zwei Treffer. Auch die Kapitänsbind wird derzeit immer öfter von Innenverteidiger Chris Smalling getragen.

Der aktuelle Vertrag von Rooney beim englischen Rekordmeister läuft noch bis zum Sommer 2019.

