Manchester-Derby in den USA?

Donnerstag, 23.02.2017

Die Vereinsführung von City hat bereits bestätigt, dass man in der Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 wieder eine Reise durch die USA anstrebt. In New York spielt Citys Schwesterverein New York City FC, nach einer China-Reise im vergangenen Jahr will man den amerikanischen Markt weiter erschließen.

Auch United-Trainer Jose Mourinho soll in diesem Sommer eine Reise nach Kalifornien planen, um seinen Spielern eine bessere Saisonvorbereitung zu ermöglichen. Auch mit früheren Vereinen wie dem FC Chelsea oder Real Madrid hatte er bereits Station in Kalifornien gemacht.

Laut ESPN FC hat es zwischen den beiden Teams bereits Gespräche über ein mögliches Testspiel gegeben. Es wäre das erste Duell der beiden Teams, das nicht auf englischem Boden stattfindet. Im Juli 2016 sollte man ursprünglich im Vogelnest von Peking aufeinandertreffen - das Spiel wurde jedoch aufgrund heftiger Regenfälle abgesagt.

